退任後、初めての海外訪問に出発した台湾の蔡英文前総統がチェコに到着しました。国際会議でスピーチを行うとみられます。12日に台湾を出発した蔡英文前総統は13日、旧ツイッター「X」でチェコに到着したことを報告しました。台湾とチェコには正式な外交関係はありませんが、2020年以降、上院議長や下院議長が台湾を訪問したほか、台湾からも外交部長がチェコを訪問するなど、関係を強めています。蔡前総統はチェコで国際会議「フ