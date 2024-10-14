シカゴ・マラソンが日本時間13日にシカゴで行われ、女子のルース・チェプンゲティッチ（30、ケニア）が2時間9分56秒（速報値）の世界新記録で優勝した。女子マラソンで初めて2時間10分を切り、これまでのティギスト・アセファ（27、エチオピア）の2時間11分53秒（2023年9月：ベルリン・マラソン）の世界記録を2分近くも更新した。チェプンゲティッチは22年・23年の名古屋ウィメンズマラソンで連覇。世界陸上では2019年のドーハ大会