おととい夜、茨城県神栖市の堤防で、釣りをしていたベトナム人の男性4人が海に転落し、うち2人が今も行方不明となっています。おとといの午後10時ごろ、神栖市の堤防から「友人が落ちた」とベトナム人の男性から110番通報がありました。警察によりますと、立ち入り禁止の堤防でベトナム人の男性6人が釣りをしていたところ、4人が波にさらわれて次々に海に転落し、このうち39歳の男性と30歳の男性は救助されたということです。残る3