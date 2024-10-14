スポーツ庁が昨年度実施した「体力・運動能力調査」で、10代の少年少女や、30代から40代の女性の運動が不足している状況が浮き彫りになりました。この調査は全国の6歳から79歳までを対象に国が毎年実施しているものです。ここ数年の体力テストの点数を分析すると、10代の少年少女はコロナ禍の前までは過去最高レベルでしたが、コロナ禍以降は低迷しています。調査を分析した専門家は「スマホでのゲームやSNSなど、スクリーンタイム