13日昼ごろ、千葉市の商業施設で33歳の女が60歳の男性を包丁で刺し、現行犯で逮捕されました。男性は軽傷です。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、千葉市若葉区の無職・永田和実容疑者（33）です。きのう午前11時45分ごろ、千葉市若葉区の商業施設で「包丁を持った女が暴れている。今、刃物を取り上げた。男性がけがをした」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、永田容疑者はその商業施設で60歳の会社員の男性の