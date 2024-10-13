現在アメリカのインテル・マイアミでプレイするアルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、世界最強のアタッカーの1人として全てのタイトルを勝ち取ってきた。ドリブル、パス、シュートの全てが一級品な選手だが、守備の方はどうだろうか。アルゼンチン代表、バルセロナで長く共闘してきた現U-20アルゼンチン代表監督のハビエル・マスチェラーノは、メッシはDFでもトップレベルの選手になれたはずと絶賛する。メッシに守備のイメージ