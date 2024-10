【モデルプレス=2024/10/14】10月13日に、さいたまスーパーアリーナにて韓国の有名音楽番組「SBS人気歌謡」によるライブイベント「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」が開催された。【写真特集/2日目】【写真】ZEROBASEONE・JO1・&TEAMら埼玉に豪華集結◆「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」2回目の開催「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」は、韓国を代表する人気音楽番組「SBS人気歌謡」の公開収録イベントで、2023年の有明アリーナでの