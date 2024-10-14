群馬・沼田市の関越道下りで走っていたバイク2台が衝突し、炎上しました。13日午前10時ごろ、沼田市の関越道下り線・月夜野インターチェンジ付近でバイク2台が衝突し炎上しました。バイクに乗っていた男性2人は病院に搬送されましたが、命に別条はないとのことです。事故が起きた関越道の区間は、一時通行止めになりました。