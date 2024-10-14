茨城・阿見町の公園で、小学2年の女の子の頭を金属製パイプで殴ったとして、無職の男が現行犯逮捕されました。永井浩太朗容疑者（22）は13日午後、阿見町の公園で遊んでいた小学2年の女の子（8）の頭部を金属製パイプで殴ったとして、暴行の現行犯で逮捕されました。女の子にけがはなく、永井容疑者は容疑を認めているということです。