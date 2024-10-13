（有働由美子キャスター）アメリカを襲った“100年に1度”のハリケーン、現地取材で被害の全容が見えてきました。■ドーム屋根も吹き飛ぶ 幹線道路も冠水（鈴木彩加記者）「あちら前方の信号機が消えています。明かりがついていません。ハリケーン直撃から3日が経ってもまだ停電が続いているようです。」9日、アメリカ南部フロリダ州に上陸したハリケーン「ミルトン」。38もの竜巻が発生。豪雨と高潮で洪水が起き、地元メディアに