イスラエルのネタニヤフ首相は13日、国連に対しレバノン南部にいる平和維持部隊を撤退させるよう求めました。レバノン南部では平和維持活動を行う国連レバノン暫定軍の兵士5人が、イスラエル軍の攻撃などにより負傷し、各国から非難が相次いでいます。こうした中、イスラエルのネタニヤフ首相は13日、ビデオ声明で、国連のグテーレス事務総長に対し、親イラン武装組織ヒズボラが平和維持部隊を人間の盾として利用しているとして、