衆議院選挙が公示されるのを前に、各党の党首が経済政策について議論を交わしました。自民党 石破首相「設備投資を行うことにより、付加価値の高い商品をつくる」「賃金が上がり、そして付加価値が増え、将来不安が払拭する」「それによってGDP全体の54％をしめる個人消費を上昇させ、デフレから完全脱却する」立憲民主党 野田代表「当面は一番大事なのは賃上げだと思います。物価よりも賃金が上がる状況をつくるためには人への投