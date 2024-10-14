日本代表のMF守田英正(スポルティングCP)が敵地で勝利したサウジアラビア代表戦や15日にホームで戦うオーストラリア代表戦についてコメントした。2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予戦を戦う日本。鬼門となっていたアウェイのサウジアラビア戦を完封勝利で終えたなか、13日には、オーストラリア戦の舞台となる埼玉スタジアム2002で帰国後2日目のトレーニングをこなした。サウジアラビア戦では圧巻のパフォーマンスを披露