2012年10月14日、ニコニコ動画に投稿された『【みうめ×こずえ】恋は気まぐれイリュージョン！！【踊ってみた】』が、本日2024年10月14日で投稿から12周年を迎えました！再生数は累計2,251,392回に達し、動画につけられたコメント数は5,730件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿﻿■投稿者の関連動画『【DANCEROID】メグメグ☆ファイアーエンドレスナイト【踊ってみた】』﻿﻿『【こずえ】ル