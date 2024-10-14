【ニューヨーク時事】実業家イーロン・マスク氏が設立した米宇宙企業スペースＸは１３日朝（日本時間同日夜）、南部テキサス州の拠点で、５回目となる大型宇宙船「スターシップ」の無人打ち上げ試験を実施した。打ち上げに利用した大型ロケットブースター「スーパーヘビー」の発射台での回収に初めて成功。ロケットの再利用へ前進した格好だ。宇宙船が離陸した数分後、発射台に備え付けられた２本のアームが、宇宙船から分離し