転倒して骨折し手術を受けた上皇后美智子さまが入院を終え、東京大学医学部附属病院を退院されました。今後はお住まいでリハビリを続けられます。13日午後2時過ぎ、美智子さまは車椅子用の車両で東京・文京区の東大病院を退院し、白いマスク姿で赤坂御用地にあるお住まいの仙洞御所に戻られました。美智子さまは10月6日にお住まいで転倒し「右大腿（だいたい）骨上部」の骨折との診断を受け、7日に東大病院に入院し、翌8日に折れた