陸上のシカゴ・マラソンは13日、米シカゴ市街地コースで行われ、女子でルース・チェプンゲティッチ（ケニア）が2時間9分56秒（公式サイトの速報値）の世界新記録を樹立し、3度目の優勝を果たした。従来の記録を約2分更新し、女子で初めて2時間10分の壁を破った。日本記録は前田穂南（天満屋）が今年1月にマークした2時間18分59秒。チェプンゲティッチは2019年世界選手権で優勝。昨年は名古屋ウィメンズマラソンで2連覇を果たし