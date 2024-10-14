卓越した戦術眼で日本代表のゲームコントロールを担うMF守田英正(スポルティング)だが、今回の北中米W杯アジア最終予選では中東2連戦で2ゴール1アシストの大活躍を見せるなど、ゴール前の仕事でも高い貢献度を示し続けている。初戦の中国戦(○5-0)では数多くのチャンスメイクもゴールにはつながらなかったが、第2戦バーレーン戦(○5-0)では2ゴールを挙げると、第3戦サウジアラビア戦(◯2-0)では値千金の先制アシスト。「今まで