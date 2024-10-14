■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (1662) 石油資源 東証プライム (3291) 飯田ＧＨＤ 東証プライム (9505) 北陸電 東証プライム (7564) ワークマン 東証スタンダード (3659) ネクソン 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7313) ＴＳテック 東証プライム (4188) 三菱ケミＧ 東証プライム (613