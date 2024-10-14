ドジャースとメッツで争うナ・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）の全試合の開始時間が13日（日本時間14日未明）、発表された。これまでは第2戦までが発表されていた。試合開始時間は以下の通り。全て日本時間。第1戦14日午前9時15分ドジャースタジアム第2戦15日午前5時8分ドジャースタジアム第3戦17日午前9時8分シティ・フィールド第4戦18日午前9時8分シティ・フィールド第5戦19日午前6時8分シティ・フィ