ケフィアを中心とした醗酵食品やサプリメントの企画・製造を行う日本ケフィアは、2024年10月7日(月)に「手作りケフィアヨーグルト種菌セット」を一部店舗にて販売開始した。ケフィアとは？「ケフィア」とは、ヨーロッパ東部の黒海とカスピ海に挟まれた、コーカサス山脈がそびえる地方で生まれた発酵乳の一種。複数の乳酸菌だけでなく、酵母も共生して発酵している。ケフィアには2000年以上の歴史があると言われ、世界三大長寿地域