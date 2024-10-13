四国・瀬戸内で観光事業を展開する穴吹トラベルは、設立35周年を記念して、「四国八十八ヶ所 完全歩き遍路」コースを販売している。四国の魅力と深い精神性を体感「四国八十八ヶ所 完全歩き遍路」コースは、2025年2月13日(木)にスタートし、徳島〜高知〜愛媛〜香川の八十八ヶ所の寺社を、全行程1,200kｍ、60日間かけて巡礼する。88ヶ所目に到達する60日目・最終日4月13日(日)は、大阪・関西万博の開幕日。四国の歴史文化を象徴する