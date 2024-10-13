ビジュアルが強すぎるグッズを発売することでおなじみのフェリシモ。ミュージアム部の待望の新作テーマは……なんと「はにわ」です!!やたらと親近感が湧く “リアルすぎるはにわの収納ケース” を筆頭に、はにわをより身近に感じられるアイテムが勢ぞろいしています。フェリシモの中の人の気合いがひしひし伝わってくる、珠玉のラインナップをご覧あれ。【収納ケースのクセがすごい】もはや説明するまでもありませんが……はにわと