ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が13日、公式「X」を更新。活動停止中だったSEUNGHAN（スンハン）がグループを脱退することを発表した。グループ復帰発表から2日後の脱退発表となった。【画像あり】RIIZEスンハンの脱退発表文「自らグループを離れる意思を明らかに」所属事務所「SMエンターテインメント」の「ウィザードプロダクション」は「11日にお伝えしたSEUNGHANの復帰発表により、BRIIZE（ファンネーム）の皆さんに大