イスラエルのコーヘン駐日大使はノーベル平和賞に選ばれた日本被団協の箕牧智之代表委員の発言をSNSで批判しました。日本被団協＝日本原水爆被害者団体協議会の箕牧代表委員はノーベル平和賞の受賞が発表された11日、会見でガザ地区について「子どもが血をいっぱい出して抱かれている。80年前の日本重なる」と語りました。この発言に対して、コーヘン大使は13日、自身のSNSで「ガザと80年前の日本との比較は不適切かつ根拠に