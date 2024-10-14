イーロン・マスク氏が率いる民間企業「スペースX」は、巨大ロケット「スターシップ」の5回目の無人飛行試験を行い、打ち上げ用ロケットを陸上で回収することに初めて成功しました。「スペースX」が開発中の再利用が可能な史上最大となる巨大ロケット「スターシップ」は、日本時間の13日夜、アメリカ・テキサス州から打ち上げられました。宇宙船と打ち上げ用のロケットを組み合わせた「スターシップ」は全長およそ120メートルにのぼ