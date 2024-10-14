RIIZEのスンハンが脱退する。本日（13日）、SMエンターテインメントのウィザードプロダクションが公式コメントを通じてスンハンの脱退を正式発表。グループ復帰を知らせてから2日で、発表が覆された。事務所は「まず、先週11日にお伝えしたスンハンの復帰発表により、BRIIZEの皆さんに大きな傷と混乱を与えてしまったことを心から謝罪する」とし「RIIZEの6人のメンバーが最善を尽くして成し遂げた成長と、その過程で最も大きな力に