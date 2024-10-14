中国・武夷山国家公園で新種のイモリを発見【新華社南昌10月13日】中国の福建、江西両省にまたがる武夷山国家公園の江西管理局は、このほど実施した同園江西片区（エリア）の特別科学調査で安徽師範大学（安徽省蕪湖市）生命科学学院の黄松（こう・しょう）教授のチームがイモリの新種を発見したと明らかにした。武夷山最高峰の黄崗山にちなみ「黄崗山蠑螈（えいげん）」と命名し、研究論文を国際動物分類学誌「ZooKeys