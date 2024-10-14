シカゴ・マラソンで街を駆け抜けるランナーたち＝13日（シカゴ・トリビューン提供・AP＝共同）【シカゴ共同】シカゴ・マラソンは13日、シカゴで行われ、女子のルース・チェプンゲティッチ（ケニア）が2時間9分56秒の世界新記録で優勝した。従来の記録はティギスト・アセファ（エチオピア）が2023年9月のベルリン・マラソンでマークした2時間11分53秒だった。（記録は速報値）