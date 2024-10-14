「シカゴマラソン」（１３日、シカゴ）女子で驚異的な世界新記録が生まれた。ルース・チェプンゲティッチ（ケニア）が２時間９分５６秒の世界新記録をマーク。従来のアセファ（エチオピア）のもっていた２時間１１分５３秒を大幅に更新し、女子では初の２時間１０分切り（サブテン）を達成した。２２、２３年の名古屋ウィメンズを制しているチェプンゲティッチはスタートから５キロ１５分前半台のペースを刻み、ハーフを１時