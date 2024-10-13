10月13日（日）、Sano ibukiが新曲「WITHOUT YOU」のミュージックビデオをYouTubeで公開した。 Sano ibuki「WITHOUT YOU」 「WITHOUT YOU」は、イギリスのロックグループ、バッドフィンガーが1970年にリリースした楽曲。Sano ibukiは、『踊る大捜査線』プロジェクト最新作となる映画『室井慎次敗れざる者』（公開中）の挿入曲として同曲をカバー。10月11日（日）には、デジタルシングルとして