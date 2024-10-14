2007年10月14日、ニコニコ動画に投稿された初音ミクオリジナル曲 「ハジメテノオト（Fullバージョン）」が、本日2024年10月14日で投稿から17周年を迎えました！再生数は累計3,547,043回に達し、動画につけられたコメント数は191,327件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿﻿■投稿者の関連動画初音ミクオリジナル曲 「未来の歌」﻿﻿初音ミクオリジナル曲 「732日」﻿﻿■関連リン