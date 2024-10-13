静岡県のアマチュア名人が藤井聡太名人に挑む公開模範対局が静岡市の日本平ホテルで開かれました。 【動画】静岡市で公開模範対局藤井名人「静岡県の将棋熱の高さを感じる」 静岡新聞SBSなどが開いた公開模範対局で藤井聡太名人に挑んだのは県アマチュア名人戦で3連覇を達成した伊藤大悟さんです。 藤井名人と伊藤さんとの顔合わせは2年連続で、対局は藤井名人の飛車落ち、持ち時間50分で行われました。 ＜藤井聡太名人＞ 「