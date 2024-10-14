バレーボールのSVリーグは13日、女子の大阪M―東レ滋賀（13日）で公式記録システムにエラーがあったと発表した。第4セットで大阪Mが14点目を奪った際に誤って15点目も加算された結果、実際には24点しか入っていないにもかかわらず、25―18で大阪Mが同セットを取ったとされた。第5セットを制した大阪Mが最終的に3―2で勝利した。試合中に誤りは判明せず、試合は成立したため、結果は変わらない。原因は不明で、リーグが詳細を調