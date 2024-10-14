１９５５年：日本との貿易を再開１９６６年：慶州にある仏国寺の釈迦塔で木版印刷「無垢浄光大陀羅尼経」が見つかる１９９３年：イム・グォンテク監督の映画「風の丘を越えて西便制」が中国・上海国際映画祭で監督賞と主演女優賞を受賞２００２年：釜山で開かれていた第１４回アジア競技大会が閉幕、韓国は２位２００５年：仁川国際空港の利用乗客数が開港から５５カ月で１億人突破２００９年：臨津江の水害防止に向けた南北実務