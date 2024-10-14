【幽☆遊☆白書戸愚呂弟のサングラス】 予約受付期間：10月14日23時まで 発送予定：2025年2月 価格：9,900円 山森眼鏡は、「幽☆遊☆白書戸愚呂弟のサングラス」の予約を「プレミアムバンダイ」内「バンコレ」にて受け付けている。期間は本日10月14日23時まで。価格は9,900円。発送は2025年2月の予定となっている。なお、準備数に達し