堀田真由が主演を務め、仁村紗和、畑芽育、長濱ねるが姉妹役で共演するドラマ『若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第3話（10月20日放送）からの新キャストとして今井隆文、工藤遥、岩男海史がドラマスタッフ役で出演、また木崎ゆりあが第3話にゲスト出演することが発表された。【写真】木崎ゆりあが第3話に出演！本作は、米国の作家ルイザ・メイ・オルコットが手がけたベストセラー『若