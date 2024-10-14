中国・武夷山国家公園で新種のイモリを発見武夷山国家公園江西片区で見つかったイモリの新種「黄崗山蠑螈」の腹部。（南昌＝新華社配信）【新華社南昌10月13日】中国の福建、江西両省にまたがる武夷山国家公園の江西管理局は、このほど実施した同園江西片区（エリア）の特別科学調査で安徽師範大学（安徽省蕪湖市）生命科学学院の黄松（こう・しょう）教授のチームがイモリの新種を発見したと明らかにした。武夷山最高峰