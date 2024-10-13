中国の鄭欽文がシングルス準優勝テニス武漢ＯＰ13日、シングルス決勝でリターンする鄭欽文。（武漢＝新華社記者/程敏）【新華社武漢10月13日】女子テニスの武漢オープンは13日、シングルス決勝で中国の鄭欽文（てい・きんぶん）がベラルーシのアリーナ・サバレンカに1-2で敗れ、準優勝となった。中国の鄭欽文がシングルス準優勝テニス武漢ＯＰ13日、シングルス決勝で得点を喜ぶ鄭欽文。（武漢＝新華社記者/胡競文）中国の鄭