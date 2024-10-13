アメリカの民間宇宙企業SpaceX（スペースX）は日本時間2024年10月13日、同社が開発中の新型ロケット「Starship（スターシップ）」による第5回飛行試験を実施しました。Starship宇宙船は宇宙空間を飛行後に大気圏へ再突入し、発射から1時間ほど後に予定通りインド洋への着水を行って飛行を終えています。Starshipとは？Starshipは1段目の大型ロケット「Super Heavy（スーパーヘビー）」と2段目の大型宇宙船「Starship」からなる全長