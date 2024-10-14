【もっと、気ままに。】 10月14日 発売 価格：3,300円 集英社は、田中美久さんのデジタル写真集「もっと、気ままに。」を10月14日に発売する。価格は3,300円。 「もっと、気ままに。」は、”令和のグラビアヴィーナス”こと田中美久さんのセカンド写真集「気ままに。」のオールアザーカットで構成されたデジタル写真集。「気ままに。」