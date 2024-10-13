10月13日（日）夜 11:25〜11:55 放送彦摩呂に学ぶ！グルメリポーター教室完結編！グルメリポーターの歴史を学んだガキメンバーが実践！まずはレジェンド講師の彦摩呂がお手本を披露！数々のスゴ技テクニックに感心！遠藤が独自路線で攻めのリポート!?謎発言連発の田中を彦摩呂はどう評価する？グルメリポート経験ほぼ無しの浜田に一同注目！新たな名フレーズが誕生!?果たして、最も上手いリポーターに選ばれるのは誰だ!?