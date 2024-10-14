【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■オリジナルノベルティが当たるキャンペーンもスタート いきものがかりの新曲「ドラマティックおいでよ」が10月14日に配信リリースとなった。 同曲は、2024年10月期 日本テレビ系新日曜ドラマ『若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―』主題歌として書きおろされた楽曲で、詞曲を水野良樹・編曲を横山裕章が担当し、ドラマの世界観といきものがかりふたりによ