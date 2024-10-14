【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■田中美久セカンド写真集『気ままに。』のオールアザーカットで構成！ 田中美久のセカンド写真集『気ままに。』の、オールアザーカットで構成した写真集がデジタル限定で発売。 「未知なる世界への挑戦」をテーマにしたセカンド写真集のロケ地は、南半球・オーストラリアのバイロンベイ＆ゴールドコースト。 初めて降り立つ広大な大地