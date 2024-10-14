■もこもこ、わちゃわちゃな組みカットは、宮近×中村、松田×松倉、七五三掛×吉澤×川島の組みあわせ 10月23日発売の『anan』2419号の表紙にTravis Japanが登場する。 『anan』の10月23日発売号は“秋の推し旅 2024”特集。表紙に登場するのは、今年“TJポーズ”が大きな話題を呼んだTravis Japan。 初のワールドツアーの合間の撮影ともあって、世界を舞台に活動するグループの風格たっぷりのグラビ