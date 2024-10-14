1990（平成2）年10月14日、米国の指揮者、作曲家のレナード・バーンスタインさんが72歳で死去。自ら創設した音楽祭で同年6月に来日したばかりだった。57年初演のミュージカル「ウエストサイド物語」は、映画化され大ヒット。長くニューヨーク・フィルの音楽監督を務め、表情豊かな指揮がファンに親しまれた。