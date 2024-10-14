◆10月14日生まれの著名人◆永作博美（70年＝女優）堺雅人（73年＝俳優）海原やすよ（75年＝海原やすよ・ともこ）岩沢厚治（76年＝ゆず）鈴木伸之（92年＝劇団EXILE）清野菜名（94年＝女優）白間美瑠（97年＝タレント）桜井花子（01年＝モデル）