【モデルプレス＝2024/10/14】グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ZB1 読み：ゼロベースワン／略称：ゼベワン）が13日、さいたまスーパーアリーナにて開催された韓国の有名音楽番組「SBS人気歌謡」によるライブイベント「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」に出演した。【写真】ZEROBASEONE、日本満喫ショット大量公開◆ZEROBASEONE、“AIアイドル”チャレンジ2日目のヘッドライナーを飾ったZEROBASEONEは、メンバーのリッキーが