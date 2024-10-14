【モデルプレス＝2024/10/14】King ＆ Princeが、12月11日に6枚目アルバム「Re：ERA」（読み：リエラ）をリリース。この度、同作の収録曲「ボーイミーツガール」が4人組バンド緑黄色社会のメンバーが手掛けていることが明らかとなった。【写真】King ＆ Prince、双子コーデで密着◆King ＆ Prince、緑黄色社会メンバーが参加楽曲の作詞はVocal＆Guitarの長屋晴子氏が担当、作曲はKeyboardのpeppe氏とBassの穴見真吾氏が担当し、演