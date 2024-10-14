【モデルプレス＝2024/10/14】Travis Japanが、10月23日発売の雑誌「anan」（マガジンハウス）2419号の表紙に登場。1年半ぶりとなる同誌表紙で、世界を舞台に活動するグループの風格を見せている。【写真】トラジャ松田元太、1週間で10キロ減◆Travis Japan、7人旅イメージで「anan」表紙Travis Japanは「秋の推し旅2024」特集の表紙とグラビアに登場。初のワールドツアーの合間ということもあり、全編オープンカーやキャンピング